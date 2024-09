Musetti-Bergs oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) LorenzosfideràZizounel primo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Primo confronto in carriera tra i due giocatori, che vanno a caccia di un posto al secondo turno contro il vincente del derby cinese Shang-Bu.è reduce dalla finale di Chengdu e partirà favorito, ma guai a sottovalutare il belga, recente protagonista in Coppa Davis a Bologna e capace di superare brillantemente le qualificazioni. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, venerdì 27 settembre, come secondo match sul Moon Stadium dalle 05.00 (al termine di Safiullin-Wawrinka). Latelevisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).