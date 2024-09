MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP Indonesia 2024 | Bastianini svetta davanti a Martin 4 Bagnaia in recupero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Calato il sipario sulle pre-del GP di, quindicesimo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Mandalika, i centauri sono andati in cerca della massimizzazione della loro prestazione per rientrare nel novero della top-10 qualificante per la Q2. Il resto del gruppo sarà nella Q1 delledi domani. Francescoaveva voglia di partir bene in questo week end. Il riscontro a Misano, deludente nella domenica di gara, lo aveva un po’ affossato. Pecco si è presentato al via del fine-settimanano con 24 punti di svantaggio dal leader dellagenerale, Jorge. Questo turno ha rappresentato, quindi, un primo snodo importante.e gli altri piloti hanno poi cercato di comprendere al meglio il comportamento delle Michelin in relazioni alle variazioni climatiche che ci sono state.