Montebianco protagonista | Edilizia innovazione top

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) PRATO Un modello disu scala nazionale nel campo dell’ingegneria e dell’. Così è stato presentato il Gruppoalla Camera dei Deputati nell’ambito del convegno ‘Gestione immobiliare: dalla formazione abilitante al formarsi per vincere la competizione”, promosso da Sinteg, società di servizi integrati per gestori di immobili. Negli spazi della biblioteca Nilde Iotti erano presenti anche la deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti, l’amministratore delegato di Sinteg, Francesco Di Castri, e il presidente di Confassociazioni Angelo Deiana. Durante il convegno si è parlato delle necessità nella riqualificazione degli immobili, delle richieste degli amministratori di condominio di soluzioni sempre più rapide ed efficaci per rispondere alle sollecitazioni dei condomini, e anche dell’impellenza di proposte innovative.