Maria strangolata e nascosta in un rudere fermato un 17enne

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un ragazzo di 17 anni è statoin relazione all'omicidio diCampai, la 42enne di nazionalità romana trovata morta nel giardino di una villetta a Viadana, in provincia di Mantova. Al momento del ritrovamento del cadavere era scomparsa da giorni e del suo caso si era occupata anche la trasmissione Rai Chi l'ha visto?. Secondo quanto trapela, la donna era arrivata in paese da Parma accompagnata dalla sorella per incontrare il giovane conosciuto online. Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero avuto un incontro intimo e poi ill'avrebbe uccisa strangolandola o colpendola alla testa con violenza. Ancora non chiaro il movente del delitto. Successivamente avrebbe preso il cadavere e lo avrebbe portato nella villetta abbandonata. Campai viveva a Parma con la sorella, dopo la separazione dal marito.