L’innocenza bombardata | in Libano muoiono più bambini che nella guerra del 2006

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 settembre 2024) A Gaza ora si aggiunge anche iltra le catastrofi umanitarie dellain Medio Oriente. Le recenti operazioni militari israeliane hanno portato a un’escalation di violenza che ha colpito duramente la popolazione civile, in particolare i, aggiungendosi a una serie di crisi preesistenti che hanno messo in ginocchio il paese. Secondo i dati forniti dall’Unicef, il numero diuccisi quotidianamente inquesta settimana ha superato di gran lunga quello registrato durante il conflitto del. Se durante quei 33 giorni dipersero la vita circa 12al giorno, per un totale di 400 vittime, solo lunedì e martedì di questa settimana sono stati uccisi 50 minori. Il Ministero della Sanità libanese teme che molti altri siano rimasti sepolti sotto le macerie degli edifici distrutti in tutto il paese.