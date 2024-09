Le operazioni segrete di disinformazione russa sono sempre più sofisticate

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 27 settembre 2024) Di Andrea Zitelli Nel 2011 Kamala Harris, alla guida della sua auto per le strade di San Francisco, avrebbe investito e ferito gravemente una ragazzina di 13 anni per poi fuggire senza prestare soccorso. La clamorosa notizia è apparsa online il 2 settembre 2024 sul sito di un presunto media locale: KBSF – San Francisco News. Nell’articolo è presente anche un servizio video in cui una donna in sedia a rotelle afferma di chiamarsi «Alisha Brown» e di essere la persona investita tredici anni prima dall’attuale vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica alle prossime elezioni presidenziali. Brown descrive precisamente la dinamica dell’incidente e il punto esatto dove è accaduto («all’angolo tra Post Street e Jones Street»).