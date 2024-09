Lautaro Leao e Vlahovic in crisi | alle origini dei 3 casi di Inter Milan e Juve|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 27 settembre 2024) 2024-09-26 22:55:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: “Ci provi sempre, ma la palla non entra mai. L’incubo peggiore di ogni attaccante“, racconta il mitico “Spillo” Altobelli in un’vista uscita oggi sul “Corriere della Sera“. Non una rivelazione originale, in verità. Virgola più virgola meno, l’abbiamo già sentita da tutti gli ex attaccanti, grandi e piccini. Il caso, stavolta, riguarda il tridente che rappresenta – in ordine di classifica dell’anno scorso –e Juve. “Basta un gol per sbloccarsi“, dice per storia ed esperienza proprio Altobelli. Ed è vero. Ma c’è pure qualcosa da aggiungere, no?, per esempio. Si sbloccherà, ci mancherebbe.