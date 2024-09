La sfortuna si accanisce con Matteo Berrettini | nuovo infortunio e ritiro a Tokyo Era in vantaggio con Fils

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ancora una volta il fisico tradisce. Il romano è costretto a ritirarsi dal secondo turno del torneo ATP 500 dia causa di un guaio addominale. Aveva vinto il primo set al tie-break (7-5) contro il francese Arthur, che va così ai quarti di finale anche se decisamente non nel modo che avrebbe voluto. Per l’azzurro una forte amarezza, considerando che il Giappone doveva servirgli da trampolino di lancio per continuare un percorso che lo stava (e speriamo di poter dire ancora sta) riportando verso le zone alte del ranking mondiale. Dura circa dieci minuti il proposito didi non concedere spazio aal servizio: il romano, infatti, va subito a piazzare il break nel terzo gioco.