La ricetta della fondazione Its Mita | Formazione per battere la crisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) SCANDICCI (Firenze) "Laè fondamentale per il mantenimentofiliera, soprattutto in tempi di". E’ il presidenteItsdi Scandicci, Maurizio Del Vecchia a presentare gli obiettivi di questo centro d’eccellenza che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento nel distrettopelle.sta cambiando casa, con una nuova sede centrale e un piano di espansione nell’area metropolitana. Cosa dobbiamo aspettarci? "Stiamo sistemando la nuova sede di Scandicci – ha detto – ci saranno nuovi servizi in più, corsi d’eccellenza, un’accoglienza migliore per i nostri studenti. Ma avremo anche un laboratorio insieme ad Alta scuola di pelletteria, e un centro audio-video per approfondire le dinamiche di comunicazione relative al sistemamoda.