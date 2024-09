Industria e artigianato in epoca passata Una mostra all’Archivio di Stato di Urbino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024)città dell’: un ossimoro oggi, ma ci fu un passato in cui il centro storico era davvero popolato di piccole fabbriche. Domani dalle ore 14,30 alle 18,30 lo si potrà scopriredi, in via Piano Santa Lucia, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024. La sezione didell’Archivio allestirà unastorico-documentaria dal titolo “tra ‘700 e ‘900 a: fabbriche e opifici nella città“. L’esposizione ripercorrerà, attraverso i libri scritti dallo storico locale Augusto Calzini e grazie ad una selezione di documenti d’archivio, la storia delle fabbriche sorte intra il XVIII e il XX secolo. Si potrà scoprire la fabbrica dei coltelli, la filanda, quella delle stringhe, la spillara, e tanto altro.