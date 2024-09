Il tonfo del Grande Fratello | ascolti tv a picco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilnon convince. E non vince neppure la battaglia deglidi giovedì 26 settembre. D’altro canto, la quarta puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha avuto il propriotanto nel finto matrimonio fra Brooke e Thorne della soap ‘Beautiful’ e nella crisi di nostalgia di Enzo Paolo Turchi. Insomma, non contenuti che possono attrarre un pubblico giovane. Le pagelle della puntata del 26 settembre A dire il vero, da qualche edizione ildi contenuti attrattivi non ne propone in grandi quantità. Anzi. E a ulteriore conferma ecco glitv della puntata di giovedì 26 settembre, durante la quale la media dei telespettatori fatta registrare dal programma di Canale 5 è scesa sotto i due milioni. E infatti ilha raccolto il 16.3% di share, con una media di un milione 993mila spettatori.