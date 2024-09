Il Sud è come un romanzo il ritorno di Strati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Importante autore di ogni genere di narrazione, la sua stessa vita è unancora tutto da raccontare. E, stavolta, può darsi sia la volta buona. Parliamo di Saverio. A cento anni dalla nascita (Sant’Agata del Bianco, provincia di Reggio Calabria 1924 - Scandicci 2014), gli si vuole rendere l’omaggio che merita. L’editore Rubbettino ripubblica le sue opere e la Regione Calabria gli dedica, nell’arco dell’anno, una serie di manifestazioni. Saverioè stato e rimane un narratore di tante storie e di altrettante vite. Per il fatto che in ogni sua trama, sia breve o lunga, analizza, sempre, circostanze e vicende che riguardavano l’essere umano nelle sue essenze più riposte. Non a caso si vuole che tra i suoi maestri ci sia pure Dostoevskij, l’immenso esploratore di tenebre dell’animo umano.