Il gregge sterminato a Galbiate l’allevatore Mauro Farina | Era tutta la mia vita Sospetto azioni per invidia o fastidio

(Di venerdì 27 settembre 2024)(Lecco) – Cinquecento pecore e capre avvelenate, undecimato, un’attività economica in ginocchio e un sogno distrutto. Sono le pecore, le capre, il, l’azienda agricola e il sogno di, allevatore e pastore di 36 anni di Molteno, a cui qualcuno haquasi mezzo migliaio di capi di bestiame al pascolo sul Monte Barro. Chi, perché, con quali sostanza e modalità non si sa. E questi dubbi fanno ancora più male e paura. “Quegli animali erano la mia– racconta, tra gli ultimi pastori in zona che ancora seguono i ritmi e le regole del rito antico della transumanza –. Per loro a 15 anni ho rinunciato al posto fisso in fabbrica e seguito le orme di mio papà e di mio nonno prima di lui. Ci vorranno parecchi soldi e tempo per ricostituire ile rimetterci finanziariamente in piedi.