Il coccodrillo più vecchio al mondo compie 124 anni | Sta vivendo la sua miglior vita Ecco il segreto della sua longevità

(Di venerdì 27 settembre 2024) Unlungo 5 metri, 750 chili di peso. Ma non è questa la sua caratteristica principale, perché Henry, questo il suo nome, è ilin cattività piùdel: nato sul delta dell’Okavango, in Botswana, quest’anno124. Un traguardo importante per Henry, che festeggerà il compleanno dei record al Crocworld Conservation Centre di Scottburgh, in Sudafrica, dove vive dal 1985. Nei 40passati al centro, inoltre, ha avuto più di 10mila figli con almeno sei ‘mogli’ diverse. “Potrebbe mancargli qualche dito e qualche dente, ma Henry stala sua”, spiegano dal Centro, dove gli sarà riservata una grandissima festa il prossimo 16 dicembre. La nascita di Henry è stimata intorno al 1900, nelle paludi del delta dell’Okavango, dove si sarebbe guadagnato la fama di mangiatore di uomini.