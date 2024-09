È ufficiale Cameliani e Proni in corsa per il consiglio regionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Come anticipato alcune settimana fa, è Massimoil candidato che la segreteria provinciale del Partito democratico ha deciso di affiancare ad Eleonoranellaalche coinciderà con le elezioni in programma il 18 e 19 novembre. I due avranno il ruolo di candidati di punta, quelli che, in caso di vittoria del centrosinistra, il Pd dovrebbe riuscire a eleggere senza difficoltà. Il nome di, oggi presidente delcomunale e assessore per dieci anni prima con Fabrizio Matteucci e poi con Michele de Pascale – sue le deleghe ad artigianato e industria – era trapelato già alcune settimane fa. Classe ‘79, di formazione giuridica, esponente dell’ala centrista del partito vicina all’ex-ministro Dario Franceschini,è dipendente della Cna dal 2010, dove ora ricopre l’incarico di responsabile per l’area Pensionati.