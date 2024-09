Docente senza green pass andò in classe positiva Ora è sotto processo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Prato, 27 settembre 2024 – Aveva appena fatto il tampone ma non aveva aspettato il risultato ed era corsa al lavoro, a scuola. Peccato che dopo poco le sia arrivato sul cellulare l’sms con il quale la donna veniva avvisata di essereal Covid. Una leggerezza che è costata cara a una insegnante dell’istituto alberghiero Datini che ieri è comparsa a, sul banco degli imputati, per non aver rispettato, in piena pandemia, la normativa prevista in tema di sicurezza e prevenzione dei contagi. Il caso risale all’autunno del 2020 quando le normative sulla gestione della pandemia erano molto stringenti a causa la forte diffusione del virus. La donna, che non si eraposta alla vaccinazione antiCovid, faceva i controlli periodi con il tampone per poter recarsi al lavoro. Quella mattina eseguì come sempre il test ma poi si recò immediatamente a scuola per entrare in