Corri La Vita divieti di sosta e transito | ecco i provvedimenti di circolazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Firenze, 27 settembre 2024 - Domenica 29 settembre il torna il tradizionale appuntamento con “la”, la manifestazione podistica non competitiva che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e il sostegno psicologico. Anche quest’anno l’evento, arrivato alla XXII edizione, partirà dal Parco delle Cascine per arrivare alla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria. Due i percorsi tra cui scegliere: uno di circa 10 km dedicato a chi vorrà correre e un secondo di 5 km per chi preferirà godersi le mete culturali lungo il percorso.