Christofle de Beaujeu lampi barocchi Traduzione di Federico Pietrobelli

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nato nel 1553, fu cavaliere nella Lega cattolica che combatté i Calvinisti. Esiliato nel 1578, vagò per l’Europa e fece ritorno in Francia nel 1588, dove svolse una rispettabile carriera militare. Morì attorno al 1645. Tra l’asfissiante e sanguinoso clima patrio ed un esilio farfallone e misero nascono i versi ombrosi ma scanzonati, né privi di una certa grazia, di, raggruppati in Les Amours (1589), di cui una scelta dal titolo Entouré de silence, curata da Gisèle Mathieu-Castellani, è stata pubblicata per La Différence nel 1995. Per laabbiamo rispettato lo schema rimico dell’originale. F. P. *** 1 Grandina e tuona Amore nel mio seno e incide in cuore, con strale assassino, di mia Donna il ritratto più divino, e forza e strema, e mi fa fuor di senno.