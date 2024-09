Bonus Natale 2024 | cos’è e a chi spetta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il governo è pronto ad andare in aiuto delle famiglie italiane con il cosiddetto. Ecco come funziona e a chiquesto beneficio Nuovo aiuto per le famiglie italiane. In queste settimane è al vaglio del governo il cosiddetto, ovvero un beneficio destinato ad arrivare con la tredicesima di dicembre. Come riportato da TgCom24, si tratta di una indennità di 100 euro a famiglia e sarà riconosciuta al lavoratore che ha attestato per iscritto per averne diritto. Ecco come funziona il(Pixbay) – cityrumors.itL’esecutivo ha messo a disposizione circa 100 milioni di euro per arrivare al via libera di questa misura e nei prossimi giorni è atteso il via libera delle commissioni Bilancio e Finanze in Senato. Poi, una volta anche approvata in Parlamento, saranno dati ulteriori dettagli su come richiedere ile se sarà stilata una graduatoria.