Atletica Sabbatini | Ho il Morbo di Haglund felicissima di essermi operata

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Ciao amici, mi avete chiesto in tantissimi del perché io fossi in ospedale e non riuscendo a rispondere a tutti lo scrivo qui“. Inizia così il post su Instagram di Gaia, che ha fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche dopo alcuni problemi accusati ormai da inizio anno. “Sono ormai diversi mesi (da febbraio/marzo circa) che ho un fastidio vicino al tendine d’Achille, più precisamente ho ildi– ha spiegato – La scorsa stagione per l’impossibilità di fermarmi abbiamo tamponato con terapie per la gestione del dolore ma era diventato insostenibile e quindi abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente“.ha poi aggiunto: “Sonodisottoposta all’intervento perché sono svariati mesi che corro in protezione, che non riesco a fare determinate esercizi e che ho difficoltà ad indossare le scarpe chiodate.