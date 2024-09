Asl Benevento realizzate le cinque Centrali Operative Territoriali 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon la Delibera 449 del 26.09.2024, l’Azienda Sanitaria Locale diha annunciato il raggiungimento di un obiettivo cruciale nel percorso di riforma del Servizio Sanitario Nazionale: la conclusione del processo di realizzazione e allestimento delleTerritoriali (COT) di San Bartolomeo in Galdo (BN), Cerreto Sannita (BN),via delle Puglie, e in overbooking di San Giorgio del Sannio (BN) e Montesarchio (BN), in linea con le direttive del Decreto Ministeriale 77/2022. Con questa realizzazione, si completa uno degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale. Le COT, previste dal PNRR, rappresentano uno degli strumenti cardine per rendere più efficiente e coordinata l’assistenza sul territorio.