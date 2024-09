Ascolti tv ieri GF che disastro! Quarta puntata la meno vista nella storia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ladel Grande Fratello 2024 ha registrato un risultato drammatico in termini diTV, segnando il peggior datodel programma. Il reality show condotto da Alfonso Signorini ha totalizzato solo 1.993.000 telespettatori, con uno share del 16,3%. Un dato che riporta alla memoria un precedente altrettanto negativo in share: ladel 5 dicembre 2011, che registrò unso 13,2% di share. Questo calo degliTV è un chiaro segnale del rifiuto sempre più evidente da parte del pubblico verso un format che, da tempo, sembra non riuscire più a coinvolgere come in passato. Il declino del Grande Fratello non è un fenoimprovviso. Già con la primadi questa edizione, trasmessa il 16 settembre, scorso si erano accese le prime spie di allarme: 2.510.000 spettatori e uno share del 21,2%.