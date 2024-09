Arteta non nutre rancore nei confronti di Guardiola dopo un incontro teso

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 27 settembre 2024) 2024-09-27 17:27:25 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Mikelafferma di non avere altro che rispetto per Peplo scontro tra Arsenal e Manchester City la scorsa settimana. C’è stato un sacco di drammaticità nella partita, con Leandro Trossard che è stato espulso e il City ha segnato un pareggio in extremis. Maha affrontato il suo rapporto con il suo ex mentore in vista della partita dell’Arsenal contro il Leicester questo fine settimana. Parlando ai media, ha detto: “Lo amo, lo rispetto, ammiro lui, la sua squadra e tutto ciò che fa. “Questo è lo sport e un rapporto personale. “Se il mio rapporto dovesse essere danneggiato perché uno pareggia e l’altro vince quando giochiamo uno contro l’altro, quante volte abbiamo perso, allora non gli parlerei più.