Arresto in flagranza differita per le violenze contro i sanitari | ecco la stretta del governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arriva ladelper lesui. Ci sarà l’obbligatorio inanche differito per i reati commessi ai danni di medici, infermieri e personale socio-o mentre sono in orario servizio, nonché per chi si scagliai beni destinati all’assistenzaa. Questo tipo di aggressioni, quindi, viene ora equiparato – sotto questo punto di vista – alla violenza sulle donne e alle manifestazioni sportive. La norma arriva dopo le decine di episodi che si sono verificati da nord a sud negli ultimi mesi, tra le proteste dell’Ordine dei medici e dei sindacati di categoria. Il decreto introduce anche multe fino a 10.000 euro per chi produce qualsiasi tipo di violenza e di distruzione di suppellettili o di ambienti nelle strutturee.