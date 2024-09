AOC Q27G4X la recensione del monitor per tutte le tasche

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 27 settembre 2024) Voglia di potenza senza spendere troppo? AOC ha la soluzione che fa per voi. Ildella linea Agon è la risposta a tutti coloro che vogliono un buonda gaming a un prezzo ragionevole. Con i suoi 27 pollici a 1440p e un refresh rate a 180 Hz, l’sembra poter rispondere a queste esigenze. Una linea, quella di Agon, che ancora una volta garantisce un perfetto rapporto qualità/prezzo, piazzando infatti per soli circa 220€ undalle elevate prestazioni. Com’è fatto Partiamo subito dall’estetica: ildi AOC si presenta con una scocca nera opaca realizzata prevalentemente in plastica e una solida base in acciaio. Il montaggio è davvero semplice e immediato, anche perché il peso è di solo 3,42Kg. Le dimensioni, piuttosto compatte, sono di 613,9 x 366,3 x 51,3 millimetri e ilpuò essere regolato grazie al braccio che lo collega alla base.