Alluvionati niente muro | palancole ‘in stile Venezia’ per mettere in sicurezza il Morla

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bergamo. Ildi contenimento andato distrutto il 9 settembre con l’esondazione delnon verrà ricostruito, almeno non subito. Verranno invece installate delle: delle paratie in acciaio, per farla semplice, che servono a contenere le spinte del terreno e dell’acqua. “Un po’ come quelle utilizzate a Venezia”, spiegano i residenti dei civici 12 e 14 in via Baioni, tra i più danneggiati dall’alluvione. Gli stessi che giovedì 26 settembre, assistiti dall’avvocato Silvano Sacchi e dal geologo Matteo Varisco, hanno prospettato questa soluzione ai tecnici di Regione Lombardia. Soluzione che è stata accolta positivamente e che dovrebbe prendere forma attraverso uno studio di fattibilità atteso in tempi brevi. Una soluzione ritenuta più funzionale e meno impattante rispetto al, anche dal punto di vista economico.