Al via il 4 ottobre la tourné italiana di Diego Basso Plays Queen

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. (askanews) – Parte venerdì 4dal Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano ladi “”, progetto ideato dal direttore d’orchestra, che attraversa, grazie alle straordinarie sfumature della musica pop sinfonica, i brani immortali della band britannica. Non un semplice tributo, ma un riarrangiamento completo in versione sinfonica dei brani più noti dei, che verrà portato in concerto sui palchi di tutta Italia, dall’Orchestra Ritmico Sinfonica, diretta dal Maestro, dai vocalist e solisti di Art Voice Academy, Barbara Lorenzato, Sonia Fontana, Claudia Ferronato, Lorenzo Menegazzo, Matteo Simioni, Manolo Soldera, e la voce lirica del soprano Claudia Sasso.