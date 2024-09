Al festival dedicato alle ostriche più antico del mondo

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Immaginate di passeggiare lungo le vivaci strade di Galway, in Irlanda, con l’aria salmastra che vi accarezza il viso e il suono delle risate che riempie l’aria. Ogni settembre, questa pittoresca città costiera si trasforma in un paradiso per gli amanti del pesce e dei frutti di mare, ospitando l’International Oyster and Seafood. Questo evento, che attira gourmand e curiosi da tutto il, è molto più di una semplice sagra gastronomica: è una celebrazione della cultura marinara irlandese, un tripudio di sapori e tradizioni che affonda le radici nella storia della regione. Le origini di una tradizione secolare Ilnacque nel 1954 grazie all’intuizione di un gruppo di appassionati didel Great Southern Hotel. L’idea era semplice ma geniale: creare un evento che celebrasse la fine della stagione estiva e l’inizio di quella delle