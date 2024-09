Addio chef Trovato morto in casa a 33 anni a dare l’allarme il datore di lavoro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Aveva scelto Sidney per vivere. Una città dall’altro capo del mondo dove, oltre che apprezzare per le sue doti umane, si è fatto apprezzare per le sue grandi doti in cucina: ambasciatore dei sapori italiani in Australia. Non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa sono stati centinaia i messaggi di cordoglio comparsi sui social network. >> “Mille euro in 10 minuti”. Tanti soldi in poco tempo, il ‘trucco’ svelato da questa ragazza: “Sapete come li guadagno?” “Ragazzo straordinario sempre con il sorriso – scrive un conoscente – purtroppo sempre i migliori sono quelli che salgono in cielo. Da lussù splendi anche per noi”. “Resterai sempre nei miei ricordi se è vero che esistono gli angeli tu sei uno di loro”.muore in Australia, Bartolo Reina aveva 33Aveva 33, lo hannoin