Addio a Cartocci autista e volontario

(Di venerdì 27 settembre 2024) È prematuramente scomparso all’età di 71 anni Lirio(nella foto), molto conosciuto in paese per avere guidato in Italia ed Europa con la sua azienda di noleggio autobus con conducente e poi negli ultimi anni di lavoro con l’azienda di trasporti pubblici (Tper – Sst). Sono molti i cittadini che lo ricordano per il suo sorriso e il carattere solare che lo hanno sempre contraddistinto nel lavoro e nel rapporto con gli amici. Tantissimi i passeggeri che hanno viaggiato a bordo degli autobus in sua compagnia tra i primi anni ‘80 e il 2022, anno del suo pensionamento, e che ricordano le grandi capacità alla guida. Negli ultimi anni era impegnato comedell’Anteas di Tresigallo, della quale è stato un attivofin che la salute glielo ha permesso.