A Udine sensibilizzare alla donazione del midollo Match It Now

(Di venerdì 27 settembre 2024) È tutto pronto anche in Friuli Venezia Giulia per una nuova edizione di “It Now”: la campagna di sensibilizzazione dell’ADMO – Associazione donatori diosseo. L’obiettivo è quello di informare e coinvolgere, in particolare i giovani, tra i 18 e i 35 anni e far comprendere loro l’importanza di questo gesto, tanto semplice quanto essenziale. L’invito della campagna quest’anno quello a correre nella piazza più vicina: #corriADMO. Diventa #iltipogiusto. LE DATE E LE PIAZZE IN FVG In Friuli Venezia Giulia si potranno ricevere tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione al Registro Italiano donatori diosseo e cellule staminali emopoietiche (IBMDR) – possibile con un semplice e indolore prelievo di sangue o la raccolta di un campione salivare – in ciascuna delle quattro province.