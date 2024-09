Via la parola Islam l' ordine di Elkann per l' eredità | cosa c' è dietro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) La" sbianchettata dalla dichiarazione di Marella Caracciolo. Un dettaglio su tutti emerge nella vicenda dell'di Gianni Agnelli per la quale Johne i fratelli Lapo e Ginevra sono indagati a Torino per frode fiscale e truffa ai danni dello Stato. Per l'accusa il nipote dell'Avvocato si è occupato di organizzare fin nei dettagli la "residenza fittizia in Svizzera" e la successione della vedova dell'Avvocato, ossia la nonna degli. Il numero 1 di Stellantis, secondo chi indaga, sarebbe stato il "concreto supervisore" delle operazioni relative all'e il "regista e attore primario" delle comunicazioni. Alla base di questa ricostruzione è stato disposto dalla procura il sequestro preventivo di 74,8 milioni di euro agli indagati.