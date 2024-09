Varane-Szczesny la doppia vita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Che fantastica storia la, per dirla con Venditti. Dal calcio arrivano due parabole di fine carriera con sbocchi diversi e direzioni opposte. La stella del Comosi arrende agli acciacchi a 31 anni, mentre il portierone della Juve, con i suoi 34, trasforma il recente commiato dal calcio in un nuovo inizio con il Barcellona. Addio composto, in stile con il personaggio, quello del centrale francese, un vero gigante del pallone e non solo per l’imponente mole atletica. Nel suo palmares un titolo mondiale con la Francia e quattro Champions con il Real. Un vero asso della difesa capace di far valere anche in attacco piede buono e qualità acrobatiche. Dopo l’infortunio al ginocchio in Coppa Italia ha chiuso il sipario e farà l’ambasciatore nel mondo per l’ambiziosa squadra di Fabregas.