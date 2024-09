Una nuova scoperta potrebbe cambiare i libri di chimica per la scuola

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ricordate che cosa c'era scritto neidi testo che usavate a, quando si parlava del legame chimico cosiddetto "covalente"? Si diceva che un legame covalente si forma quando due atomi condividono una o più coppie di elettroni, con i casi più comuni rappresentati da legami singoli, doppi e tripli, basati rispettivamente sulla condivisione di una, due o tre coppie di elettroni. Questo concetto era alla base di tutta laorganica che abbiamo studiato, descrivendo il modo in cui gli atomi si legano per formare molecole stabili. Ma ora, immaginate di scoprire che esiste un tipo di legame del tutto diverso, che coinvolge non due elettroni, ma uno solo. Fino a oggi, legami di questo tipo erano ritenuti troppo instabili per essere osservati sperimentalmente.