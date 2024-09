UeD 2024 chi è Ciro | età cognome studi lavoro Instagram

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 26 Settembre12:35 pm by Redazione Tra i corteggiatori di Uomini e Donne, dell’edizione/2025, c’è. Il ragazzo è approdato ufficialmente nel dating show di Maria De Filippi nel corso della puntata andata in onda il 25 settembre, alla corte di Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. I corteggiatori sapevano che avrebbero trovato sul Trono la prima, ex partecipante di Temptation Island dell’estate 2023. Questo perché è stata presentata durante prima registrazione, con il video condiviso dal programma sui principali canali web e social. Invece, Martina è salita sul Trono nella seconda registrazione, quando i corteggiatori si sono presentati nelloo di Canale 5. Ed è proprio con la De Ioannon chedà inizio al suo percorso nel dating show.