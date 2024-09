Strage a Nuoro morti anche secondo figlio e il vicino di casa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 26 settembre 2024) La ricostruzione di quanto accaduto a, il 25 settembre, si fa sempre più chiara,se mancano alcuni dettagli e, soprattutto, il movente della. Erano da poco passate le 7, nell'appartamento al piano terra della palazzina di via Ichnusa, quando Roberto Gleboni, operaio forestale di 52 anni, ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie e la figlia, e ha sparato ad altri due figli e all'anziano. Poi si è tolto la vita, nelladell'anziana madre, in via Gonario Pinna, dopo aver colpitolei. Trasportati all'ospedale San Francesco in condizioni disperate, ildi 10 anni e ilnon ce l'hanno fatta. Il bilancio è così di cinquee due feriti. Intanto, emerge che inizieranno sabato mattina, all'ospedale Brotzu di Cagliari, le autopsie sui corpi delle vittime della