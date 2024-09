Softair le Pantere Bergamo in corsa alla finale nazionale di Roccaraso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Carvico. In quel di Carvico si va a caccia del tricolore: dopo la qualificazione ottenuta nel campionato regionale l’A.S.D.è innelladiin programma il 28 e 29 settembre ain Abruzzo. Il club orobico è uno dei più antichi in questo sport. La sua carta d’identità recita 1994 come anno di nascita (prima del 2009 la denominazione era Splash Contact): la società festeggia quest’anno i primi trent’anni di vita nel migliore dei modi. Il pass per laè stato strappato grazie al secondo posto in classifica nella fase regionale, dietro solamente al Max-Ten Soft Air Team di Brescia, nella competizione denominata “Pattuglia a lungo raggio”.