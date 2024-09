Rifiuti a Napoli installati i primi cassonetti e cestini intelligenti | via alla sperimentazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arrivano importanti novità per il conferimento e la raccolta dei. Da oggi, 26 settembre 2024, parte ladee dei”. In Piazza Santa Maria degli Angeli, sono statii nuovi” per la raccolta differenziata, mentre, in via Toledo e Piazza Trieste e Trento montati itecnologici. IL’utilizzo dei, dotati di lettori d’accesso elettronici, sarà possibile grazie a speciali card consegnate alle utenze domestiche e non domestiche dagli operatori di AsiaSpa. Ladeiinteresserà, in una prima fase, gli utenti di: via Gennaro Serra, vico Santo Spirito, piazza Carolina e piazza Santa Maria degli Angeli.