Referendum Landini | 6 sì per la libertà e contro leggi balorde

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 set. (askanews) – “Per noi si apre una fase che deve portare a votare 25 milioni di italiani. L’indicazione è precisa: 6 sì per la, cambiando leche questo governo continua a fare”. Così il leader della Cgil, Maurizio, a margine della consegna in Cassazione delle firme per ilsull’autonomia differenziata. “C’è una domanda di partecipazione fortissima – ha detto – in un Paese che vive una crisi democratica, dove la metà dei cittadini non va a votare, in realtà oggi c’è una spinta dei cittadini che vogliono decidere sulla loro vita. Credo che quanto avvenuto in questi mesi con lo strumento delindichi la volontà delle persone di riavere il diritto di decidere sulla loro vita”.