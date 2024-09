Nyt il sindaco di New York incriminato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ildi NewEric Adams è stato. Lo riporta il NewTimes sottolineando che le accuse non sono ancora state rese note al pubblico. Adams è il primonella storia recente di Newa essere. "Sono innocente e mi batterò con tutte le mie forze", ha detto Adams dopo l'incriminazione da parte del gran giurì, che arriva mentre il pressing su Adams da settimane è in aumento, fra le ripetute defezioni dalla sua amministrazione e le varie indagini avviate fra il suo stretto entourage. Nelle ultime ore la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha detto che Adams dovrebbe dimettersi per il "bene della città". "Non vedo come ilAdams possa continuare a governare la città. L'ondata di dimissioni e le indagini senza fine renderanno impossibile assumere personale qualificato e mantenere quello esistente", ha spiegato Ocasio-Cortez.