Nove appuntamenti nel salotto letterario

(Di giovedì 26 settembre 2024). Cinque nel mese di ottobre, quattro ambre. In scena sport e scienza, ma non solo. Torna Mementi, la rassegna letteraria organizzata da Giochi del Titano in collaborazione con la casa editrice bolognese Minerva. Unculturale che anche in questa sua terza edizione saprà offrire spunti di riflessione sui temi che attraversano la collettività , con interessanti focus sul sociale, la scienza, lo sport, la narrazione. Ogni mercoledì del prossimo mese, per cinque volte, alle 18.30, la Giochi del Titano aprirà le porte a scrittori e giornalisti e si proseguirà ambre con quattro incontri, fra i quali le conversazioni con due esponenti del giornalismo e della comunicazione: l’editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito e il filosofo e giornalista Marcello Veneziani.