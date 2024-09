Nba Rose annuncia il ritiro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milano, 26 settembre 2024 – Derrickha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Si è ufficialmente ritirato nella giornata odierna,ndo la propria decisione sui social. “Mi hai insegnato cosa significa davvero l’amore - ha scritto il nativo di Chicago in una lettera indirizzata alla pallacanestro - Mi hai insegnato che ogni sconfitta è una lezione e ogni vittoria è una ragione per essere grati. Sei stata al mio fianco incondizionatamente, anche quando il mondo sembrava contro di me, aspettando il momento in cui ti avrei ripresa”, “Mi hai dato un dono, il nostro tempo insieme, qualcosa che celebrerò per il resto della mia vita. Mi hai detto che è ok dire addio, rassicurandomi che tu sarai sempre una parte di me, indipendentemente a dove mi porterà la vita. Per sempre tuo, Derrick”.