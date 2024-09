Montecatini Valdicecina il sindaco | Un vero girone infernale Noi soli nella notte prigionieri del torrente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024)(Pisa), 26 settembre 2024 – Le speranze iniziano a diventare lame che vetrificano il petto. Si affievoliscono ora dopo ora le aspettative di ritrovare in vita il piccolo Noah, 3 mesi compiuti 2 giorni fa, e la nonna Sabine Kingabuer, 62 anni, inghiottiti lunedì sera dagli abissi di violenza delle acque delSterza, nel Comune di(Pisa), mentre si trovavano in vacanza con la famiglia, giunta da Monaco di Baviera. E c’è un dramma nel dramma: come riferiamo in un altro servizio nelle pagine successive, un volontario della Croce Rossa, Sandro Banchellini, è deceduto ieri in un incidente stradale sul raccordo Fi-Pi-Li mentre stava raggiungendo il luogo dell’alluvione. Francesco Auriemma,di, qual è il sentimento che sgorga nel petto? “Sono molte le sensazioni.