Milan nei guai | l’annuncio gela i tifosi

(Di giovedì 26 settembre 2024)nei: la vittoria nel derby non placa le polemiche attorno ai rossoneri. Il commentodella squadra di Paulo Fonseca Dopo sei derby di fila persi, domenica sera ilsi è tolto una grandissima soddisfazione: vittoria contro l’Inter, meritatissima per quello che s’è visto in campo, e panchina salvata per Paulo Fonseca che, in caso di sconfitta, rischiava l’esonero. Cardinale (Lapresse) – Ilveggente.itCosì non è stato e forse si ripartirà da questa partita che ha visto i rossoneri giocare meglio dell’Inter, creare molto di più, e passare proprio nel momento in cui la squadra di Simone Inzaghi non ha avuto né la forza, né il tempo, per cercare di imbastire la rimonta. E, il giorno dopo il match, ha parlato anche il patron Cardinale. Ha espresso un poco di concetti sullo stadio, sulle vittorie che ildeve portare.