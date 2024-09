Milan Marco Sportiello brucia i tempi di recupero | ecco quando può tornare

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 26 settembre 2024)sta recuperando dall’infortunio alla mano edipuòin campole tappe e si prepara ain campo ancor prima di quanto si era pronosticato. Il secondo portiere delsta, infatti, forzando la mano con lestiche e, al netto di nuovi problemi fisici, dovrebbein gruppo dopo la sosta per le nazionali. L’obiettivo è, quindi, quello di strappare una convocazione per la gara con l’Udinese del 18 ottobre. In estate il portiere era stato vittima di un infortunio domestico durante il ritiro delnegli USA e aveva riportato una lesione al tendine della mano, meritevole di intervento chirurgico per la risoluzione. Idisono stati stimati in 3 mesi con ritorno in campo previsto per novembre.