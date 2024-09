L’ex Milan ne combina un’altra delle sue | arrestato dopo l’Oktoberfest

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 26 settembre 2024) Per l’ennesima voltaportiere del(per lui una breve parentesi) Jens Lehmann fa parlare di sé per motivi extrasportivi. Una brutta disavventura ha colpito Jens Lehmann, ex portiere dele di altre note squadre europee, che è statoin seguito alla sua partecipazione al. La celebrazione della famosa festa della birra si è trasformata in un episodio poco felice percalciatore, fermato per guida in stato d’ebbrezza. Lehmann protagonista ai margini del: ecco cosa gli è successo – notizie.comDurante un controllo stradale, i poliziotti hanno immediatamente notato i chiari segnali dell’alterazione alcolica di Lehmann: difficoltà a mantenere l’equilibrio e un forte odore di alcol. Il test dell’etilometro ha confermato le prime impressioni, con Lehmann che mostrava evidenti difficoltà persino nel soffiare nell’apparecchio.