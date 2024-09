Jasmine Trinca è un’inedita “Maria Montessori” nel film di Léa Todorov

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 26 settembre 2024) (askanews) – È stata la prima donna laureata in medicina in Italia, ha sviluppato un metodo di apprendimento per bambini con problemi neurologici e messo a punto un metodo educativo del tutto innovativo. La regista francese Léacon ilMaria Montessori, nei cinema del 26 settembre, rende omaggio a una grande donna del Novecento, che ha lottato per affermare se stessa in un mondo di uomini, pagando però un prezzo nella sua vita personale.