Il biologico una trappola? Con la viticoltura di sintesi beviamo veleno L' enologo Luca D' Attoma va al contrattacco

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 26 settembre 2024) «Farenon è una. Non so perché il professor Moio, di cui ho stima come insegnante e produttore, abbia sparato a zero contro tutto il settore bio, magari perché stressato o provato da un’annata difficile. Ad ogni modo, è un attacco che non condivido, soprattutto lì dove si parla di mancanza di basi scientifiche». Va subito al punto l’D’, che sin dagli anni ’90 –quando nessuno ancora ne considerava le potenzialità - ha creduto e praticatobiologica con forte convinzione. Ed è proprio la parola convinzione quella su cui si sofferma più volte, in questa intervista al Gambero Rosso, in seguito alle parole del presidente dell’Oiv che hanno scosso il mondo. Secondo lei, cosa vuol dire farecon convinzione? Crederci.