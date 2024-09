I nuovi iscritti al Famedio dopo vent’anni entra Enzo Baldoni | Riconoscimento per nostro padre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milano, 26 settembre 2024 – “Siamo molto contenti di apprendere che il nome disarà inserito nel. Milano non era la sua città di nascita, ma certamente era diventata la sua amata casa. Ringraziamo il sindaco Sala e l’amministrazione comunale per questoche cade esattamente adalla sua scomparsa”. È il messaggio dei familiari di- la moglie Giusi Bonsignore e i due figli, Gabriella e Guido - che esprimono tutta la loro gioia per l’iscrizione al, il pantheon dei milanesi illustri al Cimitero Monumentale, del giornalista, blogger e pubblicitario sequestrato e uccisofa in Iraq. Iscrizione che era stata chiesta in passato dalla famiglia.