Guardone video choc | beccato a sbirciare sotto le gonne delle ragazze nei tombini

(Di giovedì 26 settembre 2024) A Casalpusterlengo, piccolo comune in provincia di Lodi, si è diffusa la leggenda dell’uomo talpa. Si tratterebbe di un uomo che si aggira tra le fogne del paese per guardare daie dalle grateledonne. Può sembrare una storia assurda, una sorta di leggenda, eppure recentemente sui social sta facendo il giro del web ilche ritrae il presunto uomo talpa che, una volta, fugge via dal suo nascondiglio. Ilinquietante delIlapparentemente sembra normale, in quanto ritrae il normale passaggio per le vie di Casalpusterlengo. Pian piano però il ragazzo col cellulare si avvicina verso il tombino, in fondo al quale si intravede una figura losca che, capito di essere stata scoperta, fugge via.